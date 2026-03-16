Crise multiforme au Sénégal : Cheikh Omar Diagne alerte

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Cheikh Omar Diagne, le leader du Rassemblement pour la vérité (RPV), ancien Directeur des moyens généraux à la Présidence a fait face à la presse ce lundi. Ce dernier a tiré à boulets rouges sur le régime de Pastef. « Je ne sais pas si vous avez fait la remarque, mais il y a une crise qui touche tous les secteur de ce pays. Ce qui n’augure en rien des lendemains meilleurs. Même au plan diplomatique, ce pays est à la traine », dit-il.

En déphasage avec la politique de Pastef, il affirme que le Sénégal est en danger sous ce régime. Il évoque une crise socio-économique. Cheikh Oumar Diagne est revenu sur son arrestation et son incarcération. Le leader du Rassemblement pour la vérité affirme persister dans ses positions, indiquant que sa seule référence reste le Prophète Mohammed. Il estime également avoir travaillé aux côtés de PASTEF et pas pour PASTEF. « Je ne regrette pas d’avoir été aux coté de Pastef, mais j’ai travaillé pour le pays car je n’aime pas l’injustice. Il ne s’agit pas du parti Pastef, mais de l’idéologie » a ajouté Cheikh Omar Diagne.