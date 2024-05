CUSEMS/A SNTEC SNUTAIAS: Déclaration conjointe du 1 Mai 2024

Partager Facebook

Ce mercredi, les classes laborieuses des différents pays célèbrent, comme chaque année, la ‘’Fête du Travail’’. Dans plusieurs contrées du monde, les organisations syndicales organisent des défilés hauts en couleurs pour aller, en grande pompe, remettre solennellement leurs ‘’cahiers de doléances‘’ à des ‘’autorités compétentes‘’ qui ne les ouvriront même pas parce que totalement inféodées au patronat, cynique organisateur de cette mascarade internationale annuelle !

Partout, la joie convenue, les rires forcés et les festins fades témoignent en ce jour de’ ’fête‘’, de la grisaille désespérante de la situation des travailleurs qui, depuis l’effondrement du camp socialiste, endurent, impuissants, le démantèlement des acquis de la protection sociale, arrachés haute lutte par des générations d’ouvriers, parfois au prix de leurs vies, comme les pendus de Chicago, mobilisés pour la généralisation de la journée de travail de huit heures en 1886.

Au Sénégal, la morosité planétaire qui marque l’actuel reflux du Travail face au Capital plonge ses racines dans la trahison de 1968 qui a vu l’UNTS, malgré la maturation des conditions objectives, courber l’échine devant Senghor, le proconsul de la France au Sénégal d’alors, et opter pour un entrisme veule qui accouchera de la ‘’Participation responsable’’ marque indélébile et infâme du syndicalisme jaune au Sénégal jusqu’à nos jours.

Aujourd’hui, les travailleurs sénégalais, livrés pieds et poings liés aux desiderata du patronat par des pontes syndicaux sénescents, ne savent plus où donner de la tête devant la misère noire peuple qui leur retombe sur le dos, obligés qu’ils sont de nourrir ceux qui ne sont pas encore dans la production, les enfants, ceux qui n’y sont pas, les chômeurs, et ceux qui n’y sont plus, les retraités!C’est par là que se mesurent les responsabilités du syndicalisme dans la gestion des affaires délicates.

Suprême ignominie, les centrales syndicales, naguère fers de lance de la société civile et figures de proue des luttes démocratiques au Sénégal, ont émargé aux abonnés absents durant tout le parcours héroïque qui a vu notre jeunesse affronter, à mains nues, la dictature sanguinaire de Macky Sall, la vaincre malgré ses sbires armés jusqu’ aux dents et installer à la tête du pays le Président Bassirou Diomaye Diakher Faye, le candidat désigné par M. Ousmane Sonko, le leader de l’opposition patriotique. Mais ne nous y trompons pas ! Un pays ne peut pas se développer sans une mobilisation de sa classe laborieuse autour de la vision de ses dirigeants politiques! Il urge dès lors secouer cocotier pour faire choir tous les barons qui continuent d’obstruer la direction des centrales aux fins de perpétuer leur main basse sur les subventions étatiques et autres sièges au sein des conseils d’administration pour impulser une dynamique syndicale à la fois nouvelle et indépendante!

C’est la raison pour laquelle nous, organisations syndicales signataires de la présente, lançons un appel pressant à tous les travailleurs sénégalais, sans distinction d’appartenance ni d’obédience syndicales, à sonner la révolte contre la compromission, l’affairisme et la corruption ambiants, pour, main dans la main, reprendre la place qui revient de droit au monde du Travail dans le changement qui s’amorce: la première! Tous ensemble pour un Sénégal juste, prospère et réconcilié!

Dame MBODJI, Momar SY, Souleymane SY