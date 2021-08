cybercriminalité: La gendarmerie arrête 32 membres d’un réseau

Les pandores informent que l’intervention, qui a été menée à Grand Mbao, a abouti à l’arrestation de 32 personnes de nationalité étrangère. Elle a également permis la saisie de 40 ordinateurs portables, 45 téléphones mobiles et de 5 modems.

“Face à la cybercriminalité qui regroupe plus en plus ses quartiers dans la banlieue de Dakar, la Gendarmerie entend renforcer les moyens de surveillance et de contrôle pour démanteler ces groupes spécialisés dans les arnaques via internet”, indique la Gendarmerie nationale. Elle exhorte, dans son communiqué de presse, les populations à “faire preuve de vigilance dans l’utilisation des réseaux sociaux et sur leurs activités sur la toile.”