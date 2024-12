Cyclone Chido à Mayotte et au Mozambique: Les agences humanitaires préoccupées par l’impact

Partager Facebook

Les partenaires humanitaires des Nations Unies sont très préoccupés par l’impact du cyclone Chido, qui a frappé Mayotte et le nord du Mozambique ce week-end et était accompagné de fortes pluies et de vents destructeurs, a dit lundi le porte-parole du Secrétaire général.

Le département français de Mayotte a enregistré samedi le pire cyclone en un siècle. Les dégâts sont immenses et le bilan humain ne cesse de s’alourdir, selon la presse.

Le cyclone Chido a poursuivi sa route dans l’océan Indien où il a frappé le nord du Mozambique, dans la région de Pemba, où au moins trois personnes ont été tuées. « Au Mozambique, nous travaillons en étroite collaboration avec nos partenaires humanitaires pour évaluer les dégâts et l’impact humanitaire. Dans la province de Cabo Delgado, les partenaires humanitaires ont commencé à aider la ville de Pemba quelques heures seulement après le passage du cyclone hier », a dit le porte-parole du Secrétaire général, Stéphane Dujarric, lors d’un point de presse à New York.

Aide d’urgence du PAM au Mozambique

Le Programme alimentaire mondial (PAM) a déjà fourni une aide d’urgence à quelque 500 familles touchées par le cyclone dans des centres d’hébergement temporaire à Pemba. Des distributions similaires sont en cours dans le district de Mogincual à Nampula dans le cadre du Plan d’action anticipé, a-t-il précisé.

De son côté, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et ses partenaires fournissent de l’eau et des équipements d’assainissement pour atténuer les risques de maladie, car la région est déjà aux prises avec une épidémie de choléra.

Les chiffres préliminaires indiquent que 140.000 personnes ont été touchées dans la province de Cabo Delgado, où plus d’un million de personnes ont déjà besoin d’aide en raison du conflit en cours. « Nos collègues humanitaires nous disent que dans les districts les plus touchés – notamment Mecufi et Metuge les gens ont un besoin urgent d’abris, d’eau, d’assainissement, d’hygiène, de santé et d’assistance en matière de protection », a dit M. Dujarric.

Le Coordinateur des secours d’urgence des Nations Unies, Tom Fletcher, a alloué dimanche 4 millions de dollars du Fonds central d’intervention d’urgence pour soutenir les efforts de réponse rapide. « Toutefois, il est évident qu’un financement supplémentaire est nécessaire », a souligné le porte-parole du Secrétaire général.