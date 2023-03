Cyclone Freddy au Malawi et au Mozambique : Plus de 100 morts enregistrés

Le cyclone Freddy de retour en Afrique Australe depuis le week-end dernier. Après un premier passage en fin février. Des pluies torrentielles et de coulée de boue ont fait au moins 10 morts et 14 blessés au Mozambique. Le Malawi est le pays le plus touché avec 99 morts et au moins 134 blessés et 16 personnes portées disparues.

L’agence de gestion des catastrophes de ce pays pauvre a dit s’attendre à un bilan encore plus lourd. Les autorités du pays parlent d’une tempête ‘’ hors norme’’. Sa puissance a emporté des maisons et enseveli des habitants. »Les effets du cyclone Freddy sont actuellement très dévastateurs. On transporte les corps chaque fois qu’on les trouve à la morgue du Queen Elizabeth Central Hospital, qui est actuellement pleine. Mais nous sommes obligés d’ y aller avec les cadavres que nous recevrons », explique Aubrey Singenyama, porte-parole adjoint de la police de Blantyre.

La région de Blantyre est la plus sinistrée du pays. Elle compte à elle seule, 85 morts. Les populations décrivent une situation difficile. Les sauveteurs manquent du matériel adéquat. Lilongwe a déclaré l’Etat de catastrophe dans plusieurs régions. Plus de 11 000 personnes ont été déplacées par le cyclone selon les Nations Unies.

La compagnie aérienne nationale, Malawi Airlines, a annulé tous les vols à destination de Blantyre jusqu’à nouvel ordre. En passe d’être classé le cyclone le plus long jamais enregistré par les météorologues, Freddy avait déjà touché Madagascar et le Mozambique fin février.

Le bilan était alors de 17 morts, des milliers de déplacés et de maisons ravagées.