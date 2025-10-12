Dahra Djolof : El Malick Ndiaye invite les populations à s’approprier du PRES

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Ils (les pastéfiens) sont venus de toutes les localités du département de Linguere, ce samedi, pour assister à la conférence animée par le président de l’Assemblée Nationale El Hadji Malick Ndiaye. À rappeler que le thème de ladite conférence portait sur le Plan de Redressement Économique et Social (PRES) du Premier ministre Ousmane Sonko. Ainsi, la salle des fêtes de Dahra communément appelée (Foyer des jeunes ) était archie combie malgré la forte canicule.

Dans sa communication, la deuxième personnalité de l’Etat a invité les populations du Djoloff à adhérer massivement au PRES( plan de redressement économique et social) initié par les tenants du régime actuel. Selon lui, ils ont retrouvé une situation difficile quand ils ont pris les rênes du pouvoir non sans demander la patience aux Sénégalais. En clair, selon lui, le pays ira bien, car les tenants du régime actuel ont des bougies à la main et que le pays sera bientôt illuminé au grand bonheur des futures générations. Ce dernier demande à l’assistance de cultiver le don de soi pour la patrie, une gestion transparente des affaires de l’État. Face au public venu nombreux écouter son discours, le PAN dira : << tout le monde ne peut pas avoir en même temps un poste, un emploi ainsi il faudra la patience, le pays verra des lendemains meilleurs >>, a t-il souligné.

Parlant du PRES d’Ousmane Sonko, le PAN de soutenir que bientôt sa validation car le fond sera validé sou peu en attendant se poursuivent l’assainissement sur les finances publiques, la tenue des assises fiscales.

Tout de blanc vêtu, le patron de l’hémicycle d’annoncer qu’ils n’ont pas de rivaux dans ce pays car d’aucuns ont fui, non sans demander le peuple sénégalais à se ranger derrière le Président de la République Bassirou Diomaye Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko pour bâtir le Sénégal.

Toujours dans sa communication, le PAN a rappelé au public la création d’une université à Dahra où plus ds 1000 étudiants y sont attendus. Sur ce, le Président Diomaye Faye sera à Dahra pour procéder à la pause de la première pierre de ladite université. Ce dernier de magnifier l’excellent travail de l’actuel ministre de l’éducation nationale du Sénégal qui a très bien compris le modèle social avec la mise en place d’une délégation générale des Daras.

À en croire le Président El Hadji Malick Ndiaye, avec la future validation du PRES du premier ministre Ousmane Sonko, à l’image de ce dernier : << La vision du régime actuel fera pousser un bon goût et que le pays va décoller. >> fait savoir le coordonnateur département pastef de Linguère devant ses pars à Dahra Djoloff.

D’autres ont été faites à cet effet ( la vision du Sénégal 2050, le nouveau règlement intérieur du parti Pastef).

Tiendront ce dimanche des rencontres suivies d’audiences au siège du parti et des caravanes de massifications dans la localité.

Samba Khary Ndiaye (Linguere)