Dahra Djolof : L’inspecteur Idrissa Samb met à la disposition du centre de santé un important matériel médical

Préoccupé par les difficultés confrontées à la santé de ses voisins à Dahra Djoloff, le directeur général du fond de garantie automobile, l’inspecteur des impôts et domaines, Idrissa Samb met à la du centre de santé de Dahra d’un important matériel médical. En clair, selon Idrissa Samb, lui il n’est que le vecteur de cet important don de matériel sanitaire car le véritable donateur , c’est le Premier ministre Ousmane Sonko. À cet effet, le DG du FGA , devant la population de la ville de Dahra , a vivement remercié le président du Pastef Ousmane Sonko qui a bien voulu allégé les problèmes de santé à Dahra Djoloff. À l’en croire le coût de ce matériel médical est estimé à 22 millions de nos francs au grand bonheur des populations du département de Linguère.

Venu représenter le Maire de Dahra à la cérémonie de remise du matériel médical ( aujourd’hui dimanche 11 janvier 2026, l’adjoint au maire de Dahra Saliou Guèye , au nom du premier magistrat de Dahra, déclare être animé de sentiments de fierté à l’endroit de ce digne fils de Dahra ( Idrissa Samb) qui a toujours fait preuve d’une générosité indescriptible en octroyant un lot de matériel médical au profit du centre de santé de Dahra. Lui emboîtant le pas, le Docteur Diène, au nom du médecin chef de Dahra, dit merci au donateur le premier ministre Ousmane Sonko et le facilitateur Idrissa Samb qui n’ont ménagé aucun effort pour la bonne santé des populations de Dahra et environnants. Avec cet impressionnant don de matériel de santé, Docteur Diène d’ajouter que :<< tous nos malades seront désormais pris en charge très rapidement >> a t-il soutenu.

À signaler qu’au cours des communications (cérémonie de remise du matériel médical), le DG du FGA Idrissa Samb, a invité la population de Dahra à donner leur sang pour sauver des vies. Il( Idrissa Samb) a également plaidé pour l’installation d’une banque de sang au centre de santé de Dahra non sans appeler les services étatiques à doter Dahra Djoloff d’un hôpital de niveau 2 une doléance qui hante dans la localité. Très ouvert sur ses activités sociales, Idrissa Samb promet d’élargir cette initiative dans tout le département de Linguere voir même le pays.

Revenant sur la désignation du matériel, il y a, entre autres, un équipement de premiers secours, 2 grands chariots d’urgence, des Atelles, du Sérum physiologique, des thermomètres, des blouses chirurgicales, une table dentaire complète, des supports bet matériel de coloration, des conteneurs de sécurité.

Samba khary Ndiaye (Linguère)