Dahra Djolof : L’inspecteur Mamadou Ndao réunit les acteurs du secteur de l’informel et promet de les accompagner

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Conscient des difficultés rencontrées dans la vie active, l’Inspecteur des impôts et domaines, le natif de Dahra, Mamadou Ndao a réunit ce vendredi à Dahra l’ensemble des acteurs du secteur de l’informel pour ensuite partager avec eux son plan d’action pour le développement durable de la localité. À l’en croire, c’est une habitude chez lui. En effet, chaque début d’année, lui et ses collaborateurs conçoivent une proposition de sortie de l’ornière pour ensuite la soumettre à l’ensemble des acteurs de l’informel issus de Dahra Djoloff.

Poursuivant, Mamadou Ndao de souligner que la rencontre avec les acteurs de l’informel, lui permettra, en collaboration avec son staff, de revoir les orientations afin de dresser en terme de méthodologie surtout de chronologie en vue de tâter ce qu’il en sera pour cette année 2026.

Au cours de son face à face avec le monde informel à Dahra Djoloff, des acteurs ont profité de l’opportunité pour soulever leurs doléances liées aux outils de travail, la sécurité dans le cadre de leur travail entre autres.

L’inspecteur des impôts et domaines, en tant qu’acteur citoyen du développement, dira que les doléances ( le secteur de l’informel) sont légitimes vu qu’elles font appel aux outils de travail, à la sécurité des travailleurs du secteur de l’informel. On ne le dira jamais assez, le secteur de l’informel pourra sourire d’après Mamadou Ndao pour qui, il promet de travailler en synergie avec ses collaborateurs au profit du secteur de l’informel. À signaler que Mamadou Ndao est le chef de centre des services fiscaux et de la conservation foncière de Mbour, un responsable politique du Pastef à Dahra

Samba khary Ndiaye (Linguere)