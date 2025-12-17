Dahra Djolof : Un élève échappe à une tentative d’enlèvement, la population dans la psychose

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Les populations de la ville de Dahra Djoloff (département de Linguère) sont sous le choc. En cause, un élève de 16 ans ( en classe de 3 ème au collège d’enseignement Dahra commune) a échappé de justesse à un enlèvement vendredi dernier.

Selon des témoignages recueillis sur place, le jeune garçon a été pris à partie par des individus ( 5 au total) à bord d’un véhicule 4×4 aux vitres teintées. Par la suite, après avoir neutralisé l’adolescent en question, ces derniers ont tenté de le contraindre à embarquer dans le véhicule.

Ainsi, dominé, l’élève a crié << au secours, au secours> pour alerter les habitations d’à côté. Du coup, craignant l’intervention des riverains, les ravisseurs ont immédiatement pris la fuite abandonnant la victime avec des blessures légères.

Mise au parfum du cas d’enlèvement, la brigade de gendarmerie de Dahra s’est transportée sur les lieux pour les constats d’usage afin d’ouvrir une enquête.

À signaler que cette tentative d’enlèvement s’inscrit dans un contexte d’insécurité grandissante dans le département de Linguère où les cas d’enlèvement commencent à prendre des promotions inquiétantes .

Le malheur ne vient jamais seul. En effet, l’on nous signale la disparition de Dame Sine, un jeune homme de 18 ans, habitant à Barkédji qui est introuvable depuis trois semaines

Des informations corollaires à cette disparition (Dame Sine) renseignent que des individus s’étaient présentés à son domicile pour lui proposer du travail. Le lendemain de cette rencontre, le jeune homme s’est rendu à Dahra Djoloff et depuis il ( Dame Sine) n’a plus donné de signe de vie. Des sources font savoir que ses ravisseurs auraient contacté ses proches pour réclamer une rançon de 700 000 FCFA pour sa libération.

Au regard de ces situations d’insécurité, les populations du département de Linguere demandent le renforcement en hommes dans les différentes unités non sans solliciter l’implantation des polices rurales dans toutes les communes pour la sécurité des populations et de leurs biens.

Samba Khary Ndiaye (Linguère)