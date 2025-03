Dahra Djoloff: 72 élèves en lisse pour un concours d ‘Excellence

Partager Facebook

Au total 75 élèves des classes de Seconde, Première et Terminale des lycées publics et privés de la commune de Dahra Djoloff étaient retenus pour le Concours d’Excellence initié par le Colonel des douanes Amadou Adama Ba.

Seulement la journée de l’excellence qui s’est tenue ce dimanche 23 mars 2025 verra la participation de 72 élèves ( 28 garçons et 44 filles) issus de six lycées de Dahra ( 03 publics et 03 privés) repartis dans les séries S2 et L.

Le coordonnateur du comité de pilotage de la dite journée Oumar Diop dans son discours de dire qu’il est animé par des sentiments de joie et de fierté vu l’importance de l’excellence dans le monde de l’éducation.En effet, selon lui , cette journée d’Excellence met en compétition les meilleurs élèves du Second cycle des établissements publics et privés de la commune de Dahra.

Poursuivant Oumar Diop de souligner que <<c’ est un moment fort qui marque le début d’une aventure passionnante pour les jeunes talents , une occasion unique de se mesurer , de se déplacer et de briller >> précise t-il.

A en croire toujours Oumar Diop, ce concours indique une célébration de l’excellence du mérite et du travail acharné. A en croire Monsieur Diop, ce genre de concours a pour objectif de valoriser les talents de nos élèves, de les encourager à donner le meilleur d’eux même afin de leur offrir une plate forme d’épanouissement intellectuel. Dans sa communication, le coordonnateur Oumar Diop de rappeler que ce concours permettra aux élèves de se préparer face aux défis de l’enseignement supérieur , de la vie professionnelle et active.

Au cours de la journée d ‘Excellence, d’après Oumar Diop, les élèves vont se confronter à des épreuves exigeantes , stimulantes gage de promouvoir des valeurs essentielles telles que la compétition saine ,le respect des autres, le décernement d’un prix scientifique et d’un prix littéraire pour rendre hommage à des amis et frères disparus Bacar Samb et Houraye Sow.

Face à l’assistance, Oumar Diop invite les élèves à apprendre à gagner avec l’humilité et à perdre avec la dignité. Ce dernier n’a pas manqué de remercier vivement le parrain et l’ initiateur de cette journée d’Excellence le Colonel de Douane Amadou Adama Ba qui a accepté d’honorer de sa présence et de son soutien sans faille pour une bonne organisation de la journée. Dans ses remerciements (Oumar Diop) n’a pas laissé en rade les membres du jury ,les professeurs et tous ceux qui ont participé à la tenue de ce concours d’Excellence.

Des parents d’élèves présents à la cérémonie ont salué à l’unanimité le Colonel Amadou Adama Ba qui est toujours au service de l’éducation. D’ailleurs selon.des proches du Colonel Ba , cette initiative va se pérenniser et sera élargie au niveau départemental.

Le président du jury Yague Touré de signaler que ce concours d’Excellence regroupe les lycées de la commune de Dahra Djoloff ( publics et privés) non sans dire qu’ils mèneront à ce que tout se déroule dans les règles de l’art.En attendant ,une cérémonie de remise des distinctions aux meilleurs élèves est prévue le 19 avril prochain.

Samba Khary Ndiaye (Linguere)