Dakar, capitale du Féminisme du 15 au 17 mai 2025 par Dr Aoua Bocar Ly Tall

Du 15 au 17 mai 2025, la capitale sénégalaise, Dakar a vibré au rythme du Féminisme dont les tambours s’élevaient du haut du Musée des Civilisations Noires Africaines de Dakar (MCN) non loin du Grand Théâtre national. Cette rencontre internationale dénommée ‟Symposium international sur LA DÉMOCRATIE AU FÉMININ » était également un événement EN L’HONNEUR DE LA PROFESSEURE FATOU SOW », la première sociologue sénégalaise et même ouest-africaine.

Avec une longue trajectoire d’enquêtrice, de chercheure, d’enseignante, de conférencière internationale, d’encadreuse et de formatrice des étudiant-E-s, de collaboratrice avec des Centres et d’institutions de recherche, etc. Fatou SOW est l’auteure de nombreux ouvrages (15) et articles (9) qu’elle a écrits et/ou coécrits, axés principalement sur la question du Genre.

Ce Symposium international à son honneur était en fait la moisson d’une œuvre de plus de cinq (5) décennies. Car, professeur SOW a opéré méthodiquement à la transmission de son savoir durant des décennies. Avec stratégie, pédagogie et générosité elle a formé de façon directe et indirecte (par ses ouvrages) plusieurs jeunes dames et même des jeunes gens au féminisme africain.

Des thématiques capitales pour le développement de la pensée scientifique et l’éclairage des esprits sur les problématiques des rapports sociaux femmes/hommes sur le continent africain y ont été discutées, certes avec passion, mais dans la sérénité et le respect mutuel. Parmi celles-ci, « L’apport de Fatou SOW à la pensée africaine contemporaine » qui a été brillamment développée par des chercheur-e-s majoritairement hommes. En effet, à côté des professeures Ndéye Astou NDIAYE et AMINA Mama, messieurs Mamadou DIOUF (USA), Ébrima SALL (Trust Africa Sénégal), Achille MBEMBE (Fondation de l’innovation pour la démocratie, Afrique du Sud) ont relaté, souvent avec humour leurs premières rencontres avec la Féministe. Ils ont mis en exergue ses riches contributions à la pensée africaine et même internationale, surtout, en qui concerne le genre, les rapports sociaux de sexe, les inégalités de genre, etc. Parmi ceux qui étaient présents, on peut mentionner les noms des professeurs Abdoulaye Élimane KANE, philosophe et Abdoulaye BATHILY, historien, tous deux anciens ministres. Bien d’autres hommes de valeur et de jeunes gens étaient là. Cette présence masculine de qualité montre que le féminisme n’est pas un problème de femmes, mais de société.

Cependant, la professeurE Fatou SOW n’est pas seulement dans la pensée et l’écrit, c’est aussi une femme d’action, une chercheure de terrain. C’est de ce dernier statut que sont nés nos liens et notre collaboration de plus de 40 ans. Le Sénégal venait de créer le Secrétariat à la Condition féminine placé sous la direction de madame Maĩmouna KANE. Elle confia à Fatou SOW la collecte de données de terrain sur lesquelles s’appuyer pour élaborer le plan d’action de son Secrétariat. Vu que le Fouta (département de Matam et de Podor) était la zone qui lui était affectée, elle cherchait une enquêtrice qui parle pulaar/peulh. Pour je ne sais quelle raison, son choix se porta sur moi. J’étais alors une jeune étudiante qui débutait ses études au département de philosophie de l’Université de Dakar (actuelle Cheikh Anta DIOP). Nous traversâmes le Fouta de long en large allant de village à village, du hameau peulh à la tente maure. Alors que je me destinais à la psychologie, avec ces enquêtes de terrain, je fus mordue à la sociologie. Je peux donc dire que c’est grâce à Fatou SOW que je suis devenue Sociologue. Évoquant ce fait en guise de remerciements lors du 2ème lancement de mon ouvrage sur « De la Reine de SABA à Michelle OBAMA, Africaines héroïnes d’hier et d’aujourd’hui : à la lumière de l’œuvre de Cheikh Anta DIOP » au Musée des Civilisations Noires Africaines (MCN), Fatou rétorqua : « En fait, c’est Aoua LY qui dirigeait les enquêtes. Moi, je la suivais. » C’est aussi cela cette noble Dame, l’humilité et la grande générosité intellectuelle et matérielle.

Ces enquêtes de terrain au Fouta Tooro furent le début d’une longue collaboration et surtout de liens de sœurotité qui ne se sont jamais estompés malgré le temps et les distances qui nous séparent très souvent au gré de nos activités académiques, de nos conférences internationales et de notre militantisme sur diverses causes dont la principale est celle du Genre.

Notons aussi que Fatou SOW est la veuve de Feu le Professeur Pathé DIAGNE, l’éminent intellectuel sénégalais, l’homme à l’engagement sans failles, compagnon de lutte de Cheikh Anta DIOP. Fatou fut certes la compagne de vie de Pathé. Mais, elle fut aussi son ami et son partenaire dans la recherche, la production intellectuelle et la publication de livres et d’articles sur les problématiques africaines, voire mondiales. Ce qui rappelle à ceux qui savent, le couple Cheikh Anta DIOP et Marie Louise MAES, l’historienne. Nous saluons leurs honorables Mémoires.

C’est dire par divers tons que Professeure Fatou SOW méritait grandement cet Hommage que lui a rendu par ses jeunes sœurs (Dre Mariama TOURÉ, Fatoumata DIALLO, Codou BOP, Fatoumata LY, moi-même et tant d’autres), ainsi que ses nombreuses filles et nièces intellectuelles. Ce, sans compter les jeunes gens et les grands messieurs qui ont pris part à la rencontre.

Ce symposium sur «La démocratie au féminin en Hommage à Fatou SOW» fut une consécration nationale et internationale pour Elle.

Force nous est de saluer et remercier celui par qui arriva cette fertile rencontre de féministes et de sympathisant-e-s du Mouvement féministe. Je veux nommer le professeur Achille MBEMBE, directeur général de la Fondation de l’innovation pour la démocratie vis-à-vis de qui notre gratitude est sans limite. Car, ce rassemblement dans la capitale sénégalaise, Dakar a ravivé la flamme du Mouvement féministe africain dont la ProfesseurE Fatou SOW fut l’ingénieuse tisserande.

Dre LY-Tall Aoua Bocar

Chercheure associée à l’I.E.F.G Université d’Ottawa au CANADA

Membre du CoPil de l’Histoire générale (HGS) du SÉNÉGAL

Sociologue, Auteure/Écrivaine et Conférencière internationale

E-mail : aouab_ly.tall@ymail.com