Dakar-Conakry : Des officiers et sous-officiers sénégalais décorés par l’ambassadeur de la Guinée au Sénégal

L’ambassadeur de la République de Guinée au Sénégal a honoré, ce matin, les membres de l’équipe sénégalaise d’assistance et d’appui envoyée à Conakry lors de l’incendie dévastateur du 18 décembre 2023. La cérémonie de décoration s’est tenue au camp Dial-Diop, en présence des autorités militaires et des représentants de la communauté guinéenne au Sénégal.

23 officiers et sous-officiers du service de santé des Armées et des sapeurs-pompiers sénégalais ont été décorés de l’Ordre national du Kolatier et de la médaille d’honneur de sauvetage de l’Ordre national du mérite guinéen. Le général Mbaye Cissé, chef de la délégation sénégalaise, a également reçu la médaille d’honneur de la brigade nationale des sapeurs-pompiers guinéenne.

Publié par EL HADJI MODY DIOP