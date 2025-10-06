Dakar-Plateau : Le collectif des femmes leaders dénonce l’absence de noms féminins dans le renommage des rues

Le collectif des femmes leaders de Dakar-Plateau a publié un communiqué cinglant, ce lundi, pour dénoncer l’absence de noms féminins dans la récente décision de renommage des rues de la commune.

Selon le collectif, cette décision est un « misogynisme choquant et inacceptable » qui perpétue l’invisibilité des femmes dans l’espace public.

Le collectif estime que cette décision est une occasion manquée de promouvoir une représentation équitable des femmes dans l’histoire et le développement du Sénégal. « Nous sommes choquées et déçues par la liste des rues renommées qui ne comporte aucun nom de femme », a déclaré le collectif.

Les femmes leaders de Dakar-Plateau proposent, ainsi, une liste de noms de femmes illustres qui ont marqué l’histoire du Sénégal, telles que Caroline Diop, Arame Diène, Mariama Bâ, Aline Sitoé Diatta, entre autres, et exigent que les autorités reconnaissent les contributions des femmes sénégalaises à l’histoire et au développement du pays.

Pour finir, le collectif des femmes leaders de Dakar-Plateau demande une révision, sans délai, de la liste des rues renommées pour y inclure des noms de femmes. « Nous voulons que les femmes soient représentées dans l’espace public et que leur contribution soit reconnue à sa juste valeur », a conclu le communiqué.

