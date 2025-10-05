Dakar-Plateau : Le maire Alioune Ndoye rebaptise les rues

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

En sa séance solennelle du 13 septembre 2025, le conseil municipal de Dakar-Plateau, animé par une volonté commune et unifiée, a approuvé à l’unanimité une décision empreinte de mémoire et de respect des figures emblématiques de notre histoire et de notre identité.

Ainsi, dans un hommage vibrant à la richesse de notre héritage culturel, historique et spirituel, les noms des rues de notre commune se voient honorés et renouvelés pour mieux refléter la grandeur des Hommes qui ont façonné notre destin collectif.

Nous célébrons autant les grandes figures disparues ayant durablement marqué notre peuple, à l’image du Général Jean Alfred Diallo, chef d’état-major de notre armée dans les premières années de notre jeune république ; Ibra Binta Gueye Mbengue, notable lébou qui reçut Serigne Touba en départ d’exil au Penc de Thièudem ; l’imam Matar Sylla, plus grand chef religieux de son temps dans la presqu’île du Cap Vert, Imam ratib et Cadi pendant 47 ans, qui construisit avec ses propres moyens la première mosquée de Dakar (celle de la rue Mousse Diop) ; Momar Ngom, grand notable du Penc de Kayes, commerçant et transporteur ; Thierno Seydou Nourou Tall, grand chef religieux Khalife de la Tidianya ; et Ousmane Tanor Dieng, homme d’État aux honorables états de service pour la République depuis Senghor.

Mais aussi des grandes figures de notre époque que nous préférons honorer en leur présence, sans attendre que seul le temps révèle l’inestimable valeur de leur engagement, telles que Serigne Mountakha Mbacké, Khalife général des Mourides ; Serigne Babacar Mansour Sy, Khalife général des Tidianes ; et le Président Abdoulaye Wade, pour tout ce qu’il a accompli pour le Sénégal.

Les artères jadis nommées sous d’anciennes références s’inscrivent désormais sous les noms porteurs de valeurs, d’engagement et de lumière, en une heureuse pléiade dont chaque unité incarne une inspiration pour notre présent et notre avenir.

– La rue Jules Ferry devient rue Serigne Mountakha Mbacké

– La rue Ferdinand Foch porte désormais le nom de Jean Alfred Diallo

– La rue Joseph Joffre est rebaptisée rue Ibra Binta Gueye Mbengue

– La rue Félix Faure s’appelle désormais rue Serigne Babacar Mansour Sy

– La rue Albert Calmette change pour rue Ousmane Tanor Dieng

– La rue François Henry Laperrine devient rue Momar Ngom

– La rue Sadi Carnot se nomme dorénavant rue Imam Matar Sylla

– L’avenue Jean Jaurès s’appelle désormais avenue Thierno Seydou Nourou Tall

– Enfin, le boulevard de la Libération est honoré du nom de boulevard Abdoulaye Wade

Cet acte solennel traduit une volonté profonde d’enraciner nos espaces urbains dans la reconnaissance de nos héros et modèles, afin que chaque pas dans Dakar-Plateau devienne un rappel vivant de nos valeurs partagées et de notre engagement collectif pour un avenir plus juste et digne.

Le conseil municipal appelle la population à accueillir avec fierté ces changements, qui sont autant d’invitations à la mémoire et à la cohésion.

Alioune Ndoye,

Maire de Dakar-Plateau