Dakarnave célèbre ses collaborateurs : Des médailles d’honneur et des cadeaux de départ distribués

La société Dakarnave a célébré, avec fierté et émotion, ses collaborateurs les plus méritants lors de la remise des médailles d’honneur du travail 2025. Cette cérémonie, qui s’est également accompagnée de la remise de cadeaux de départ aux travailleurs admis à la retraite, a été l’occasion de souligner l’engagement et la contribution exceptionnelle de ces hommes et femmes qui font la force de l’entreprise.

Au fil des années, Dakarnave a su créer une culture d’entreprise où la reconnaissance du mérite et la solidarité sont les maîtres-mots. Cette cérémonie en est la preuve vivante. Les collaborateurs distingués ont été salués pour leur loyauté, leur professionnalisme et leur dévouement, des qualités qui ont permis à Dakarnave de se positionner comme un acteur majeur du secteur naval. Parmi les récipiendaires, certains ont totalisé plus de 20 ans de service, témoignant d’un engagement sans faille envers l’entreprise.

La soirée a été ponctuée de moments de convivialité, avec des témoignages émouvants de collègues et de proches, mais aussi de recueillement, avec un hommage émouvant aux travailleurs disparus. Un geste qui rappelle que, derrière chaque réussite, il y a des hommes et des femmes qui ont contribué à écrire l’histoire de l’entreprise. Les familles des travailleurs disparus ont été particulièrement honorées, recevant des témoignages de sympathie et de reconnaissance de la part de la direction générale.

Pour terminer, la direction générale de Dakarnave a réaffirmé, à cette occasion, son engagement à préserver un climat social apaisé et à promouvoir une culture d’entreprise fondée sur la reconnaissance et la dignité du travail.

Publié par EL HADJI MODY DIOP