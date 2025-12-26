Dakarnave : Les travailleurs dénoncent l’absence de transparence dans le contrat de concession du chantier de réparation navale

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Les travailleurs de Dakarnave ont lancé un ultimatum aux autorités pour défendre leurs emplois et leurs droits. Face à la presse ce vendredi, ils ont dénoncé l’absence de transparence dans la gestion du dossier de la concession de leur entreprise et exigent des garanties pour leur avenir.

Selon le représentant des travailleurs, Abass Fall, le processus de concession est mené sans que leurs intérêts soient suffisamment pris en compte. Il estime que la communication est focalisée uniquement sur les intérêts de l’État, au détriment des travailleurs. Les employés de Dakarnave craignent pour leur emploi et leurs acquis sociaux, et demandent des assurances sur leur maintien.

Ils exigent, ainsi, la publication du dossier d’appel d’offres et la transparence relative au dépouillement des offres. Ils demandent également la prise en compte de leurs revendications, notamment l’habitat social et la participation au capital de la nouvelle société.

Face à l’absence de réponse à leurs revendications, les travailleurs de Dakarnave ont décidé de passer à l’action. À cet effet, ils annoncent le port d’un brassard rouge à partir du 29 décembre 2025 et le lancement d’une campagne médiatique pour alerter l’opinion publique sur leur situation. Ils prévoient également d’organiser une marche nationale et des sit-in devant les locaux de la RTS et de leur entreprise.

Publié par EL HADJI MODY DIOP