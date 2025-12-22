Dakarnave : Un Noël solidaire et convivial célébré avec les enfants des travailleurs

Partager Facebook

Le samedi 20 décembre 2025, la société Dakarnave a organisé l’arbre de Noël des enfants de ses travailleurs à l’Olympique Club de Dakar. Cette journée festive a été l’occasion de partager des moments de joie et de convivialité avec les familles des employés.

Dakarnave a choisi de célébrer Noël avec les siens, dans un esprit de solidarité et de partage. Le Directeur Général de l’entreprise a honoré l’événement de sa présence, soulignant ainsi l’importance accordée à la politique sociale de l’entreprise.

« La charité bien ordonnée commence par soi-même », a-t-on pu entendre tout au long de la journée. Et c’est exactement ce que Dakarnave a fait en organisant cet arbre de Noël pour les enfants de ses travailleurs. Un geste qui a été apprécié par tous les participants.

En effet, les enfants ont vécu une journée inoubliable, remplie de jeux, d’animations et de cadeaux. La distribution des cadeaux a été un moment particulièrement émouvant, assurée conjointement par le responsable des ressources humaines et le secrétaire général du syndicat.

L’arbre de Noël de Dakarnave est devenu un événement incontournable de la vie de l’entreprise, qui contribue à renforcer les liens entre les travailleurs et à promouvoir un esprit de famille au sein de l’entreprise. Le climat social apaisé et constructif qui règne au sein de l’entreprise a été mis en avant lors de cette journée.

Enfin, Dakarnave dit réaffirmer à travers ce geste son engagement en faveur du bien-être de ses travailleurs et de leurs familles. Cette initiative témoigne de la volonté de l’entreprise de renforcer la cohésion sociale et de promouvoir un climat de travail harmonieux et motivant.

Publié par EL HADJI MODY DIOP