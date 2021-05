Dates FIFA de juin : Le Cameroun, le Nigeria, l’Algérie ,Sénégal en amical ?

Les Lions du Sénégal devraient disputer une série de matchs amicaux début juin face au Cameroun, Nigeria, Algérie ou le Ghana en guise de rattrapage après le report des premières et deuxièmes journées des qualifications pour la Coupe du Monde 2022.

Le calendrier de l’Equipe du Sénégal masculine de football après le report des deux premières journées de qualifications pour la Coupe du Monde Qatar 2022 se précise. Selon des informations du journal RECORD dans sa UNE parue ce samedi 08 mai 2021, la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) est en pourparlers avancés avec son homologue du Cameroun pour une série de matchs amicaux internationaux début juin en Autriche notamment.

En tout cas, les années 2021 et 2022 des Lions seront placées sous le signe de la CAN 2021 mais également des qualifications pour la Coupe du Monde 2022. Pour obtenir un ticket menant vers le Qatar en novembre – décembre 2022, le Sénégal affrontera dans la poule H des qualifications le Togo, le Congo et la Namibie . Mais avant d’y penser, il faudra bien s’y préparer. Notamment à travers des matches amicaux. Toutefois, le Président de la FSF, Augustin Senghor a demandé un temps de réflexion au Cameroun avant de livrer son dernier mot.