De Doha : Karim Wade lance un appel au retour au bercail des libéraux

Karim Wade, candidat déclaré du PDS, a lancé un appel au retour au bercail aux libéraux qui ont quitté la formation de son père pour Bennoo Bokk Yaakaar, notamment. Les Échos, qui vent la mèche, informe que l’ancien ministre d’État a contacté plusieurs anciens caciques du PDS par Whatsapp et à des heures avancées de la nuit.

L’un d’entre eux acquiesce, sous anonymat, dans les colonnes dudit journal : «Il nous a appelé pour nous parler de sa prochaine participation aux élections présidentielles de février prochain. (…) Ce qu’il veut est qu’une fois qu’il sera de retour, nous autres qui étions aux côtés de Me Abdoulaye Wade, qui croyons au libéralisme, au développement du Sénégal, puissions continuer ce que Macky Sall a commencé.»

Les Échos, qui n’a pas dévoilé l’identité du concerné, rapporte que parmi les personnes contactées par Karim Wade, il y a également un député de Yewwi Askan Wi qui fut son collaborateur. Et Wade-fils ne s’est pas limité à passer des coups de fil. «Il a envoyé une délégation chez un ancien du PDS qui a quitté les prairies bleues pour créer sa propre formation politique», souffle le journal sans dire, non plus, de qui il s’agit.

Quelles sont les chances de succès de cette opération «retour au PDS» ? Une source de Les Échos se veut optimiste. Elle dit : «La plupart d’entre les collaborateurs de Wade qui sont aujourd’hui avec Macky et le Bennoo Bokk Yaakaar, le sont parce qu’ils avaient fini de transposer et de voir en Macky la continuation de l’œuvre de Wade. Si Macky Sall n’est plus de la partie, certains retourneront peut-être à la maison du père. C’est à Karim Wade maintenant de trouver les mots et l’attitude qu’il faut pour pouvoir se mettre d’accord avec tout le monde.»

Quid de la date de son retour ? «Karim n’a pas dit exactement quand il sera au Sénégal ni comment ça se fera, confesse la source de Les Échos. Mais il a assuré qu’il sera au Sénégal et nous a demandé de nous tenir prêts et de rester à son écoute.»

Depuis la perte du pouvoir par le PDS, en 2012, et même avant, plusieurs responsables de premier plan du parti ont quitté la navire. Oumar Sarr, Me El Hadji Amadou Sall, Farba Senghor, Pape Samba Mboup, Abdoulaye Baldé, Modou Diagne Fada, notamment, ont rejoint le camp présidentiel.