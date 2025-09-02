Uploader By Gse7en
Décentralisation et répartition des institutions : La surprenante proposition de Seydi Gassama

2 septembre 2025 Actualité

Dans une déclaration publiée sur ses réseaux sociaux, Seydi Gassama invite le régime en place à s’inspirer du modèle Sud africain. En effet, il propose que Dakar soit la capitale économique et Thiès la capitale politique. De même, il préconise que le Parlement soit délocalisé à Saint-Louis et les hautes juridictions à Ziguinchor. Une proposition intéressante qui pourrait permettre de mettre un terme à la concentration du pouvoir et des ressources à Dakar qui est déjà peuplée et sans espace. Mais également, elle peut promouvoir le développement économique et social dans d’autres régions du pays et favoriser une répartition plus équilibrée des opportunités et des services publics. Toutefois, la mise en œuvre de ce projet peut sembler fastidieuse dans la mesure où elle nécessite une planification et un temps assez long pour que les institutions fonctionnent de manière efficace. C’est une question de risque.

El Hadji Mody Diop

 


 

