Décès d’Abdoulaye Ba : Le groupe parlementaire Pastef exige toute la lumière et appelle à l’apaisement

Dans un communiqué rendu public, le groupe parlementaire PASTEF s’est exprimé sur les tensions qui ont eu lieu à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar et qui ont entraîné la mort d’Abdoulaye Ba, étudiant inscrit en deuxième année de médecine.

Le groupe dénonce les violences physiques et brutalités exercées sur des étudiants et appelle à une enquête administrative approfondie sur les conditions d’intervention des forces de l’ordre sur le campus.

Dans le même ordre d’idées, les députés de la majorité exigent que le ministre de la Justice veille au suivi rigoureux des procédures judiciaires ouvertes pour établir les responsabilités pénales éventuelles et faire toute la lumière sur cette affaire. Ils condamnent également toute utilisation excessive et disproportionnée de la force, de même que les actes de vandalisme dirigés contre les biens publics.

Sur un autre registre, le groupe parlementaire PASTEF se félicite des efforts du gouvernement pour améliorer les conditions de vie des étudiants et appelle à un dialogue franc et constructif pour poursuivre les réformes engagées et apporter les ruptures nécessaires à la modernisation du système universitaire. À cet effet, il invite les députés à effectuer un diagnostic sans complaisance et à proposer des solutions structurelles pour un enseignement supérieur de qualité dans un climat apaisé.

Publié par EL HADJI MODY DIOP

elmodiop2014@gmail.com