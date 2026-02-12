Décès d’Abdoulaye Ba : Le mouvement VBS condamne et appelle à un sursaut collectif

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le mouvement VBS (Vision Bokk Sénégal) a publié un communiqué pour réagir à la mort de l’étudiant Abdoulaye Ba lors des manifestations à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD). Dans ce texte, le président du mouvement, Mamadou Aw, dénonce la violence institutionnelle et appelle à un sursaut collectif pour un Sénégal meilleur.

Selon le communiqué, l’étudiant décédé, un jeune homme plein de promesses, a perdu la vie en réclamant de meilleures conditions d’études et de vie. Cette mort est, selon les membres du mouvement, une blessure profonde pour la nation sénégalaise.

Le mouvement VBS adresse ses condoléances à la famille de l’étudiant disparu et à l’ensemble de la communauté universitaire. Il rappelle que le combat des étudiants est légitime et que leur voix doit être entendue.

« Aux étudiants du Sénégal, nous disons : votre combat est légitime. Revendiquer des conditions dignes d’études, des bourses à temps, des infrastructures adaptées, ce n’est pas semer le désordre, c’est construire l’avenir du pays », déclare Mamadou Aw.

Poursuivant, le mouvement VBS demande aux autorités de protéger les citoyens, surtout la jeunesse, et de privilégier le dialogue et la résolution pacifique des conflits. « L’usage de la force face à des revendications sociales ne peut jamais être une réponse durable. Gouverner, c’est anticiper, dialoguer, résoudre — non réprimer », ajoute le président du mouvement.

Par ailleurs, le mouvement exige que toute la lumière soit faite sur les circonstances de cette mort tragique et que des mesures concrètes soient prises pour améliorer les conditions de vie étudiante et promouvoir le dialogue.

« Il est temps de rompre avec l’improvisation et la violence institutionnelle. Chaque étudiant perdu est une page d’avenir arrachée au Sénégal. Que la mémoire de ce jeune frère ne soit pas vaine. Qu’elle devienne le point de départ d’un sursaut collectif, d’une prise de conscience nationale, et d’actions fortes pour que plus jamais une revendication sociale ne se solde par la mort », conclut Mamadou Aw.

Publié par EL HADJI MODY DIOP

elmodiop2014@gmail.com