Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-134-generic #145-Ubuntu SMP Wed Feb 12 20:08:39 UTC 2025 x86_64
thumb 1260x800 698b0e133d854 WHzZJAkZJC

Décès d’Abdoulaye Ba : Le Procureur de la République livre les premiers éléments de l’enquête

14 février 2026 Actualité

Alors que l’opinion publique semble être convaincue que l’étudiant Abdoulaye Ba a été tabassé jusqu’à ce que mort s’en suive, le Procureur de la République près le tribunal de grande instance hors classe de Dakar a annoncé, dans un communiqué, que les éléments disponibles ne corroborent pas les rumeurs faisant état de violences physiques exercées sur la victime.

Une information capitale qui contredit les résultats de l’autopsie qui ont révélé des séquelles graves subies par Abdoulaye Ba.

Selon le Procureur, l’enquête exhaustive est en cours, avec des auditions, un transport sur les lieux et une autopsie. La Division des Investigations Criminelles (DIC) et la Sûreté Urbaine sont chargées de mener l’enquête.

Le Procureur appelle, ainsi, à la retenue et au respect du cours normal de la justice, dans l’attente des conclusions définitives de l’enquête.

Publié par EL HADJI MODY DIOP


elmodiop2014@gmail.com

Tags

Vérifier aussi

1771015906516

Lutte contre le trafic de drogue : Des produits psychotropes saisis à Bokhody (Saraya)

La Section de Recherches de Kédougou a conduit, le jeudi 12 février 2026, une opération …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2026, All Rights Reserved