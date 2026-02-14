Décès d’Abdoulaye Ba : Le Procureur de la République livre les premiers éléments de l’enquête

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Alors que l’opinion publique semble être convaincue que l’étudiant Abdoulaye Ba a été tabassé jusqu’à ce que mort s’en suive, le Procureur de la République près le tribunal de grande instance hors classe de Dakar a annoncé, dans un communiqué, que les éléments disponibles ne corroborent pas les rumeurs faisant état de violences physiques exercées sur la victime.

Une information capitale qui contredit les résultats de l’autopsie qui ont révélé des séquelles graves subies par Abdoulaye Ba.

Selon le Procureur, l’enquête exhaustive est en cours, avec des auditions, un transport sur les lieux et une autopsie. La Division des Investigations Criminelles (DIC) et la Sûreté Urbaine sont chargées de mener l’enquête.

Le Procureur appelle, ainsi, à la retenue et au respect du cours normal de la justice, dans l’attente des conclusions définitives de l’enquête.

Publié par EL HADJI MODY DIOP

elmodiop2014@gmail.com