Décès d’Abdoulaye Ba : Le Procureur de la République met en avant la thèse d’une chute mortelle

Face a la presse ce mardi, le Procureur de la République Ibrahima Ndoye a fait des révélations sur le décès d’Abdoulaye Ba, étudiant inscrit en deuxième année de médecine dentaire, décédé à la suite des affrontements à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar.

Le maître des poursuites a balayé d’un revers de main les accusations selon lesquelles l’étudiant aurait été torturé et soutient qu’il est mort en sautant du quatrième étage. « Abdoulaye Ba est bel et bien l’étudiant qui a sauté du 4eme étage du pavillon F et qui malheureusement a atterri sur l’asphalte. Ce qui explique les dommages et autres dégâts constatés par le médecin légiste sur le corps de ce jeune étudiant. Rien ne permet d’établir ou d’affirmer qu’il a été battu », a déclaré le procureur.

Selon lui, le défunt Abdoulaye Ba a été « piégé » par l’incendie qu’il y a eu dans sa chambre et dont on connaît pas l’auteur pour le moment. S’agissant de cet incendie, Ibrahima Ndoye indique que l’enquête se poursuit afin d’établir les circonstances exactes, notamment la question de l’issue de secours qui était scellée. À ce stade, la thèse du meurtre est écartée à en croire au procureur.

Revenant sur le cas des étudiants arrêtés lors des affrontements, le Procureur de la République affirme qu’il seront présentés dès demain à un juge d’instruction et révèle que certains d’entre eux ont été arrêtés pour avoir détruit des édifices universitaires. «Certains d’entre eux, pour avoir conceptualiser, planifier, organiser, saccager et fait saccager à tout va, ont été arrêtés, gardés à vue, conduits au parquet de Dakar et seront certainement confiés à un juge d’instruction qui se chargera d’approfondir les investigation », a-t-il fait savoir.

Enfin, Ibrahima Ndoye annonce que des poursuites judiciaires seront engagées contre certaines Forces de Défense et de Sécurité qui, dans un moment de crise, ont franchi allègrement les limites tolérables du maintien de l’ordre, lors des violences survenues à l’UCAD.

