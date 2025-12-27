Décès de Khar Mbaye Madiaga : Macky Sall rend un hommage appuyé à l’icône de la musique sénégalaise

L’ancien Président de la République, Macky Sall, a exprimé sa tristesse suite au décès de Khar Mbaye Madiaga, éminent artiste et icône de la musique sénégalaise.

Dans un message de condoléances, Macky Sall a décrit Khar Mbaye Madiaga comme une « grande icône de la musique sénégalaise, à la voix chaude et mélodieuse ». Il a souligné que l’œuvre de l’artiste est « profondément enracinée dans notre patrimoine culturel » et qu’elle « restera à jamais gravée dans notre mémoire collective ».

Macky Sall a adressé ses condoléances émues à la famille éplorée de Khar Mbaye Madiaga, souhaitant « Paix à son âme ».

Publié par EL HADJI MODY DIOP