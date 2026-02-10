Décès de l’étudiant Abdoulaye Ba : Sonko face à la presse

Partager Facebook

Le Gouvernement du Sénégal a annoncé, lundi, le décès de l’étudiant Abdoulaye Ba, inscrit en 2ᵉ année de Licence en Médecine à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), survenu à la suite d’événements graves enregistrés sur le campus universitaire le 9 février 2026. Et un point de presse du Gouvernement est prévu ce mardi à la Primature

Crise universitaire à l’UCAD. Décès d’un étudiant à l’UCAD, Abdoulaye Ba. Dans un communiqué, l’Exécutif a présenté ses condoléances à la famille du défunt, à ses proches ainsi qu’à l’ensemble de la communauté universitaire, tout en appelant au calme, à la retenue et à l’apaisement dans un contexte marqué par une crise universitaire tendue.

Le Gouvernement a assuré qu’une enquête sera menée afin de faire toute la lumière sur les circonstances du drame, dans le strict respect de l’État de droit, afin que d’éventuelles responsabilités soient situées conformément à la loi. Il a également réaffirmé sa détermination à renforcer la sécurité sur le campus social et à garantir la protection des étudiants, annonçant des mesures immédiates en ce sens.

« Le Gouvernement du Sénégal s’engage à établir toute la vérité sur les circonstances de ce décès, dans le respect de l’État de droit, afin que les responsabilités éventuelles soient déterminées conformément à la loi », souligne le communiqué.