Décès de Mamadou Seck : Les condoléances du PM Ousmane Sonko à sa famille

Le Premier ministre Ousmane Sonko s’est rendu ce jeudi à Darou Mouhty pour présenter ses condoléances à la famille de Pape Mamadou Seck, décédé le mercredi.

Militant engagé du projet Pastef, Pape Mamadou Seck avait été l’un des prisonniers politiques sous le régime de Macky Sall. Accusé à l’époque d’appartenir aux forces spéciales, il avait passé plusieurs mois en détention.

La visite du chef du gouvernement a été l’occasion pour lui de saluer la mémoire d’un compagnon de lutte et d’exprimer sa solidarité à la famille éplorée.