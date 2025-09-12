Décès de Serigne Ahmadou Mokhtar Mbacké : Le témoignage puissant d’Ousmane Sonko

Partager Facebook

Dans une déclaration publiée sur ses réseaux sociaux, Ousmane Sonko a rendu un hommage appuyé à Serigne Ahmadou Mokhtar Mbacké, décédé ce matin. Le Premier ministre révèle que le désormais ancien Khalife de Darou Khoudoss l’avait fait venir chez lui en 2017 en lui demandant de lui apporter des exemplaires de ses ouvrages. Ousmane Sonko ajoute qu’il a eu une discussion très riche avec l’homme de Dieu et a noué une relation assez profonde avec lui basée sur le respect, l’affection et l’admiration sincère.

Voici sa déclaration intégrale

En 2017, l’un de ses chambellans me contacta pour m’informer du souhait du saint homme de m’inviter à Touba. « Il souhaite que tu lui apportes des exemplaires de tes deux ouvrages lors de ta venue », me précisa-t-il.

Je me rendis donc à Touba, où je séjournai quarante-huit heures auprès de Serigne Ahmadou Mokhtar Mbacké, Khalife de Darou Khoudouss. Durant ces deux jours, nous eûmes de longues et riches conversations sur la religion et sur le pays, ses défis et ses espoirs. Je découvris un homme d’une envergure spirituelle, culturelle, intellectuelle et humaine exceptionnelle.

Ce séjour marqua le début d’une relation profonde, nourrie d’affection, de respect et d’une admiration sincère.

En ce moment de deuil, je tiens à exprimer mes condoléances les plus attristées au Khalife général, Serigne Mountakha Mbacké, à la communauté mouride, ainsi qu’à l’ensemble du peuple sénégalais.

Que la Miséricorde et le pardon d’Allah l’accompagnent dans l’au-delà.