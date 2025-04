Décès du Pape François : la réaction du Président Diomaye

Le Président Bassirou Diomaye Faye a exprimé sa tristesse suite au décès du Pape François, survenu ce lundi. Dans un message publié sur sa page Facebook, le chef de l’État a rendu hommage à une figure spirituelle de premier plan. Il a salué son engagement envers les plus démunis et son appel constant au dialogue entre les peuples et les religions.

Le Président Faye a souligné que le défunt Pape, « par son engagement en faveur des plus vulnérables et son appel constant au dialogue entre les peuples et les religions, il aura incarné une espérance vivante pour des millions de croyants et d’hommes de bonne volonté ».

« Au nom du peuple sénégalais, j’adresse mes condoléances les plus attristées à l’Église catholique, à la communauté catholique du Sénégal et d’ailleurs, ainsi qu’à toutes celles et ceux que son message a inspirés », a conclu président de la République.