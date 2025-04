Décès du Pape François : Le Président Bassirou Diomaye Faye rend hommage à une figure spirituelle majeure

Partager Facebook

Le Président Bassirou Diomaye Faye a rendu un vibrant hommage au Pape François décédé ce lundi. Dans son message, Bassirou Diomaye Faye a magnifié l’engagement du défunt Pape pour son appel incessant au dialogue entre les religions et les peuples. Le Président sénégalais estime que le monde vient de perdre une figure spirituelle majeure et présente ses condoléances à la l’église catholique et à la communauté chrétienne du Sénégal et d’ailleurs.

In extenso sa déclaration

« C’est avec une grande tristesse que j’ai appris le décès de Sa Sainteté le Pape François. Le monde perd une figure spirituelle majeure.

Par son engagement en faveur des plus vulnérables et son appel constant au dialogue entre les peuples et les religions, il aura incarné une espérance vivante pour des millions de croyants et d’hommes de bonne volonté.

Au nom du peuple sénégalais, j’adresse mes condoléances les plus attristées à l’Église catholique, à la communauté catholique du Sénégal et d’ailleurs, ainsi qu’à toutes celles et ceux que son message a inspirés »

El HADJI MODY DIOP