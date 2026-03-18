Décision de la CAF : L’arbitre international Malang Diédhiou exprime son étonnement

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L’arbitre international Malang Diédhiou exprime son étonnement après la décision du Jury disciplinaire de la CAF. Pour lui, le règlement est clair comme l’eau de roche. Il y a eu un incident extérieur suivi d’une suspension temporaire.

L’arbitre, maître du terrain, n’a pas décidé d’arrêter définitivement le match. Par conséquent, la loi du jeu. Malang Diédhiou se pose la question de savoir, pourquoi les membres du Jury disciplinaire ont sciemment appliqué les articles évoqués.

La décision du jury d’appel de la Confédération africaine de football de déclarant le Maroc vainqueur de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2025 au détriment du Sénégal, a créé une onde de choc. Le gouvernement sénégalais a réagit tout en demandant “l’ouverture d’une enquête internationale indépendante pour soupçons de corruption au sein des instances dirigeantes de la CAF”