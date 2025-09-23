Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-134-generic #145-Ubuntu SMP Wed Feb 12 20:08:39 UTC 2025 x86_64
1758636859470

Défaillance protocolaire lors du discours de Diomaye : Le photographe du Président s’explique

23 septembre 2025 Actualité

Lors du discours du Président Bassirou Diomaye Faye à l’Assemblée des Nations Unies, une erreur protocolaire s’est produite. En effet, arrivé sur la tribune, le chef de l’État n’a pas trouvé son discours sur place et s’est mis à tourner de gauche à droite. Une image qui a suscité un tollé sur les réseaux sociaux.

Prenant la balle au rebond, Abdou Karim, photographe du Président, a tenté d’apporter des précisions sur ce fait rare qui alimente les débats. « Aux Nations unies, les discours des Présidents sont déposés au presidium par le protocole de l’organisation. Ils les reçoivent tous au préalable et les organisent par ordre d’intervention. Ce qui s’est passé lors du passage du Président Diomaye, c’est que son prédécesseur au podium a ramassé les discours par mégarde en repartant. Le protocole des Nations unies a aussitôt ramené le discours », a-t-il précisé.

Abdou Karim ajoute « qu’aucune faute n’est imputable au protocole sénégalais encore moins l’aide de camp. Soyons fiers de notre Président pour son discours fort ». Ses propos ont été appuyés par Ousseynou Ly porte de la Présidence de la République.


El HADJI MODY DIOP

Vérifier aussi

amadou sall fils de macky sall 1 2919 1

Un élément nouveau dans l’affaire Amadou Sall

Le patron de Lansar Auto, Mahmadane Sarr, a été extrait de sa cellule de Rebeuss …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2025, All Rights Reserved