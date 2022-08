Défaite de Benno Bokk Yakaar à Saly: Un apériste soupçonne un sabotage

La défaite de Benno Bokk Yakaar dans la commune de Saly passe mal. Elle a pour nom : le sabotage électoral. C’est l’accusation portée par El Hadj Sène, membre fondateur Apr, sur ses camarades de la majorité présidentielle surtout le maire actuel.

La commune de Saly n’a pas résisté face à la razzia électorale de Yewwi Askan Wi. Et lors de ces Législatives, malgré l’unité retrouvée, la coalition au pouvoir a été battue par Yewwi Askan Wi. Une première, selon le membre fondateur du parti présidentiel l’alliance pour la République (Apr). Mais, cette défaite a un « Père ». Il s’appelle, à en croire El Hadj Sène, sabotage électoral. » Entre 2009 et 2014, le maire qui était là opérait des transferts d’électeurs. Ce qui faisait qu’à chaque élection, il allait récupérer ces électeurs.

À 6 mois des Législatives lors des Locales de janvier 2022, il avait fait venir des gens d’autres localités pour voter à Saly. Lors de ces élections, on n’a pas mis en place la logistique qu’il fallait pour faire venir ces électeurs qui sont dans des localités autres que Saly. C’est de la faute du maire si on a perdu ces élections. Ahmadou Balla Diallo a bel et bien mobilisé. J’ai senti que le poids des alliés qui ont rejoint la dynamique après les Locales n’a pas donné l’effet escompté à Saly.

Malgré le ralliement de bon nombre de responsables politiques nous avons perdu les élections. Des responsables de la majorité présidentielle ont saboté les élections », tonne Monsieur Sène. Par ailleurs, l’adjoint au maire de Saly déplore la manipulation des responsables de Yewwi en parlant du 3e mandant sapant ainsi la confiance des électeurs. Car la politique c’est une bataille médiatique. Yewwi a battu campagne sur le troisième mandat. Une communication qui a fait mal au camp présidentiel. Elle a battu aussi campagne sur la hausse des prix en accusant le chef de l’Etat d’en être le responsable. Malheureusement, les gens ne sont pas suffisamment outillés pour comprendre la conjoncture internationale actuelle », a-t-il tenté d’expliquer.