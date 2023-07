Démarrage des épreuves du BAC: La sécurité renforcée dans les centres au plan national 

Ils sont des milliers à se pencher sur des sujets divers. Les candidats au baccalauréat vont rivaliser d’ardeur afin de décrocher coute que coute leur sésame. Un parchemin qui devrait leur ouvrir les portes de l’enseignement supérieur. Dans un contexte de tensions, les autorités ont renforcé la sécurité dans tous les centres d’examens.

Cent cinquante-cinq mille cent neuf (155109) candidats, soit une hausse de 4184 candidats par rapport à 2022, ont entamé hier mardi les épreuves du Baccalauréat général. Ce fut le grand saut pour des milliers de candidats qui espèrent lever les bras et crier : j’ai réussi. Ils devront suer, réfléchir avant de répondre aux questions à travers des épreuves. En effet, au Centre Amadou Hampathé Ba, les candidats ont reçu des épreuves. Concentrés au maximum, des surveillants veillaient au grain. Dès lors, l’on note une fouille minutieuse des candidats pour écarter toute velléité de tricherie. Pas de sacs ou de portable. Ils sont interdits.

Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Moussa Baldé a visité les centres d’examen de l’Université Amadou Hampâté Bâ et du Lycée de Blaise Diagne en compagnie du directeur de l’Office du bac, de l’Inspecteur d’académie de Dakar, des membres de l’association des parents d’élèves et autres acteurs de l’éducation. Il se dit satisfait du déroulement des épreuves. « Tout se passe très bien. Dans les centres que nous avons visité les personnels à savoir les surveillants les présidents de jury tout le monde est sur place. Nous espérons que c’est le cas sur l’étendue du territoire national », a-t-il dit. Il s’y ajoute selon le ministre que l’année scolaire s’est déroulée correctement et « les examens ont démarré correctement et nous espérons que ça se passera très bien. »

Dans un autre centre dont Hyacinthe Thandoum, la sécurité est au maximum dont 10 policiers. Un dispositif sans faille selon Abdoulaye Diop président du jury 1764. « Tout ce qui est téléphone et autre accessoires, tout est interdit même dans les salles de classes. Les surveillants se débrouillent pour tout contrôler et je fais aussi les rondes. Les agents de sécurité aussi font pareil », a-t-il expliqué. Les surveillants ont été sensibilisés de même que les coordinateurs.

A Ziguinchor, pareil. Vu le contexte actuel, les autorités ont redoublé de vigilance dans les centres. Le Gouverneur a fait quelques tours dans les centres pour aussi voir le bon déroulement des épreuves. « Il faut une implication de tous », selon Cheikh Faye qui indique qu’un plan de contingence a été mis sur pied pour dissiper toute crainte de la non tenue des examens dans la région de Ziguinchor. « Avec l’aide des autorités, les centres ont été sécurisé », dit-il.

Idem dans la région de Sédhiou où aucun incident n’a été signalé. Le chargé des affaires administratives Modou Gueye et adjoint au Gouverneur qui a conduit la délégation a été dans les différents centres et Omar Diagne chargé des examens. « Le dispositif est là et les épreuves pont démarré à temps. Il pleut certes mais nous invitons les autorités à prendre en compte le programme de réhabilitation des lycées la région de Sédhiou », ajoute ce dernier. Avec 4396 candidats, 1986 sont des filles et les candidats des séries scientifiques sont de 8%.

MOMAR CISSE