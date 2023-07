DÉMARRAGE DU BFEM: Les candidats saluent le déroulement des épreuves

De la Rigueur ! C’est le maître mot pour les autorités qui ont en charge du bon déroulement du Bfem cette année. Comme le Bac, le Brevet de fin d’études moyennes (BFEM) a connu le même dispositif avec le refus du téléphone dans les centres d’examen. Les surveillants sont aux aguets. Aucun incident n’a été noté.

Les candidats du BFEM se sont présentés hier pour subir les épreuves. Ces derniers ont jugé les épreuves abordables et restent tout de même optimistes pour la suite. Dès lors, l’adjoint au Gouverneur de Dakar aux affaires administratives a présidé la visite de quelques centres en vue de tâter le pouls. Au courant de celle-ci il a été au centre de Hann Babacar Niang a conduit cette délégation au cours sainte Marie de Hann. Pour Pape Abdoulaye Keita au jury 1, il a assuré que tout allait bien. « Il n’y a aucun problème et tout se passe bien », a-t-il dit. Au niveau de Hann Bel air, la délégation a aussi fait le tour de quelques classes.

Le proviseur Djibril Diaw faisant le point a déclaré qu’ils sont 422 candidats dont 251 filles et les autres des garçons soit 40,5% de garçons. Pour la Directrice de cabinet du Ministre de l’Education nationale Khadidiatou Diallo, cette année on enregistre un nombre de 189 361 candidats dont 109.000 filles, ce qui représente donc un taux de 57% de participation. Plus de filles que de garçons. « Dans les deux centre tout se passe bien. Notre impression est unique. Les conditions sont là et tout est respecté », a indiqué Babacar Niang.

A l’échelle des circonscriptions des candidats se sont absentés dont des candidats libres. Dans les départements Pikine, Guédiawaye et Keur Massar, ils sont 29 929 candidats, dont les filles représentent 59.38 %. Les candidats composeront dans 88 centres, 121 jurys. En effet, 4800 surveillants sont mobilisés pour veiller sur le bon déroulement des examens. Pour Gana Sène inspecteur de l’Académie de Pikine-Guédiawaye, « toutes les mesures étaient déjà prises afin de permettre aux potaches de subir les épreuves dans de bonnes conditions. Ainsi l’utilisation des téléphones portables et outils de communication sont interdites pour les candidats. «

C’est le cas à Sédhiou qui connaît près 6230 dont une prédominance des garçons. Dans la circonscription de cette localité il existe près de 2390 dont 1223 filles. Selon Moctar Ndiaye, adjoint au Préfet, des candidats sont absents mais les causes seront connues. « Avec les autorités tout est pris en charges et rien n’a été laissé au hasard. Les candidats sont là et depuis avant-hier tout est pris en charge et avec un profilage et des salles de classe », a-t-il assuré. On nous apprend qu’à Bounkiling Cheikhou Sidibé a aussi salué l’organisation des épreuves qui se sont déroulées dans de bonnes conditions. La sécurité est manifestement assurée et les parents d’élèves y prennent part pour un meilleur déroulement.

Dans la région de Diourbel aussi des épreuves ont démarré et les candidats ont répondu présent. Au centre de Notre Dame des victoires les candidats ont jugé les épreuves abordables comme Fallou Galass Diome. « C’est à notre porté et on espère que les résultats seront excellents », renchérit-il. Pour Modou Ndiaye l’inspecteur d’académie de Diourbel, tous les acteurs sont présents et les candidats composent et sans incident.

MOMAR CISSE