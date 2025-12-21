Uploader By Gse7en
Déminage en Casamance : Le Président Diomaye engage l’État pour une paix durable

21 décembre 2025 Actualité

Au deuxième jour de sa tournée économique en Casamance, le Président de la République a marqué une étape significative à Darsalam (Nyassia), consacrée au déminage et à son impact socio-économique, dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Diomaye pour la Casamance.

Cette action traduit un engagement essentiel de l’État visant à sauvegarder les vies humaines, accompagner les victimes, sécuriser les terres et créer les conditions d’une reprise durable des activités économiques et sociales. Le processus de déminage constitue ainsi un levier fondamental pour la relance des territoires, la restauration de la dignité des populations et le renforcement du dialogue communautaire.

À l’écoute des populations, le Chef de l’État a réaffirmé sa détermination à œuvrer pour une Casamance apaisée, fondée sur la paix durable, la sécurité humaine et le développement inclusif, conditions indispensables à la consolidation de la cohésion sociale et à la prospérité de la région.


Cette étape illustre la volonté constante du Président de la République de faire de la paix un socle indépassable du développement économique et social de la Casamance.

