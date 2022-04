Démographie: Le Sénégal passe à 17, 2 millions d’habitants (ANSD)

La démographie du Sénégal augmente de jour en jour . Alors qu’on parlait de moins de 17 millions d’habitants lors des derniers statistiques, le nombre de population du Sénégal vient de connaître une croissance selon les nouveaux rapports.

Chaque année, la population du Sénégal augmente vu le nombre de naissance et les nouveaux entrants . Les sénégalais passe à 17,2 millions d’après le dernier rapport de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) qui était à 16,5 millions d’habitants. Il s’agit d’une hausse aux alentours de 500 000 personnes.

En effet, d’après ce document rendu public, la population du Sénégal s’élève à 17 215 433 habitants. La région de Dakar est celle plus peuplée et de loin, avec près de 4 millions d’habitants. Thiès suit, avec plus de 2 millions, ensuite Diourbel, avec près de 2 millions. En revanche, les autres régions sont faiblement peuplées, au regard de leurs poids démographiques. Il s’agit par exemple des régions de Matam avec 4,4 % de la population totale du Sénégal (760 591 habitants), de Kaffrine avec 4.4% (755 173 habitants), de Ziguinchor avec 4,1 % (706 551 habitants), de Sédhiou avec 3,4 % (591 969 habitants) et de Kédougou avec 1,1 % (196 993 habitants).

Les plus faibles densités sont enregistrées dans les régions de Kédougou avec 12 hbts/km2, de Tambacounda 21 hbts/km2, Matam 26 hbts/km2 et Louga 44 hbts/km2. A Dakar, c’est 7200 habitants au Km2.

Le nombre de population par région

Dakar: 3 938 358

Diourbel ; 1 919 090

Tambacounda : 904 032

Thiès: 2 221 097

Kaolack 1 228 746

Saint-Louis: 1 120 585

Fatick 932 629

Kaffrine 755 172

Kédougou 196 991

Kolda 848 348

Louga 1 091 268

Matam 760 588

Sédhiou 591 970

Ziguinchor 706 554