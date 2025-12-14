Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-134-generic #145-Ubuntu SMP Wed Feb 12 20:08:39 UTC 2025 x86_64
seydi gassama 1 0

Démolitions d’habitations à Tivaoune Peulh : Seydi Gassama sonne l’alerte

14 décembre 2025 Actualité

La situation à Tivaouane Peulh suscite une vive inquiétude. Selon Seydi Gassama, défenseur des droits humains, des démolitions d’habitations sont en cours, avec l’intervention de la force publique, risquant de laisser près de 500 familles sans abri.

Face à cette situation, Seydi Gassama réclame l’arrêt immédiat des démolitions pour respecter le droit au logement des plus démunis, le dialogue urgent entre l’État, le promoteur et les habitants concernés et la proposition d’une offre alternative de logement pour les familles impactées.

Seydi Gassama estime que l’État doit aider ces habitants qui ont acquis leurs terrains auprès de coopératives d’habitat, avec des délibérations de la mairie approuvées par l’autorité administrative. « L’État doit garantir le droit au logement et éviter des déplacements forcés sans solutions », a-t-il conclu.


Publié par EL HADJI MODY DIOP

Tags

Vérifier aussi

Cheikh Diba 1

Budget 2026 : Cheikh Diba détaille les projets et programmes arrêtés

Le ministre des finances et du budget, Cheikh Diba, a présenté les principaux projets et …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2025, All Rights Reserved