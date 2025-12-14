Démolitions d’habitations à Tivaoune Peulh : Seydi Gassama sonne l’alerte

Partager Facebook

La situation à Tivaouane Peulh suscite une vive inquiétude. Selon Seydi Gassama, défenseur des droits humains, des démolitions d’habitations sont en cours, avec l’intervention de la force publique, risquant de laisser près de 500 familles sans abri.

Face à cette situation, Seydi Gassama réclame l’arrêt immédiat des démolitions pour respecter le droit au logement des plus démunis, le dialogue urgent entre l’État, le promoteur et les habitants concernés et la proposition d’une offre alternative de logement pour les familles impactées.

Seydi Gassama estime que l’État doit aider ces habitants qui ont acquis leurs terrains auprès de coopératives d’habitat, avec des délibérations de la mairie approuvées par l’autorité administrative. « L’État doit garantir le droit au logement et éviter des déplacements forcés sans solutions », a-t-il conclu.

Publié par EL HADJI MODY DIOP