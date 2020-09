Des pieds doux naturellement: 03 recettes

Pour être belle de la tête aux pieds, découvrez ces 3 soins maison faciles à préparer et qui vous feront des pieds tout doux.

Le soin à l’huile et au sel

Ce soin gommant et hydratant est idéal pour les pieds secs. Pour l’utiliser, voici la marche à suivre :

Mélangez 2 cuillères à soupe de sel fin avec 2 cuillères à soupe d’huile d’olive, de coco ou d’argan.

Massez vos pieds avec le mélange obtenu, en prenant votre temps et en insistant particulièrement sur les talons.

Rincez vos pieds, puis séchez.

Vos pieds sont à présent tout doux !

Notre petite astuce si vos pieds sont vraiment très secs : après le soin, appliquez une dose vraiment généreuse de crème hydratante sur vos pieds, comme pour faire un masque. Massez quelques instants, puis rentrez chacun de vos pieds dans un sac congélation, et enfilez une chaussette par-dessus. Gardez vos pieds ainsi le temps de regarder un film, puis retirez le tout et enlevez doucement l’excèdent de crème à l’aide d’un essuie-tout. Vos pieds seront plus doux que jamais !

Remplissez une bassine avec de l’eau chaude, puis ajoutez-y le jus d’un demi-citron.

Versez à présent 125 ml de lait (lait de vache ou lait végétal, au choix), ainsi que deux cuillères à soupe d’huile végétale (coco, argan, olive…).

Remuez l’eau pour bien mélanger le tout, puis trempez vos pieds dedans pendant 10 à 15 minutes.

Il ne vous reste plus qu’à sécher vos pieds et appliquer votre crème de soin habituelle.

Le bain de pieds au citron

Ce soin des pieds peut se faire une fois par semaine, il n’a pas son pareil pour soulager les pieds fatigués et les chouchouter.

Le bain de pieds à la lavande ou à la menthe

En plus de faire des pieds doux, le bain à la lavande calme et relaxe. Celui à la menthe tonifie et rafraîchit. Vous pouvez donc opter pour l’une ou l’autre version selon vos besoins.

Remplissez une bassine avec de l’eau chaude, puis ajoutez-y 2 cuillères à soupe de sel d’Epsom (si vous n’en avez pas, du gros sel fera très bien l’affaire).

Ajoutez 4 gouttes d’huile essentielle de lavande.

Remuez l’eau pour bien mélanger le tout, puis trempez vos pieds dedans pendant 10 à 15 minutes.

Pour la menthe, la préparation est la même, sauf qu’au lieu de l’huile de lavande, on met une grosse poignée de feuilles de menthe fraîche dans l’eau chaude, puis on laisse infuser quelques minutes avant de tremper les pieds.