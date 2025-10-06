Désengorgement des prisons : L’annonce forte de Yassine Fall

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La ministre de la justice a effectué un déplacement, ce lundi, à la prison de Rebeuss pour s’enquérir de la situation carcérale des détenus.

À sa sortie du lieu de détention, Yassine Fall a dénoncé, d’emblée, la situation carcérale du pays tout en rappelant que le Sénégal n’a pas construit de nouvelle prison depuis l’indépendance. « Il faut avoir le courage de le dire : depuis 1960, notre pays n’a pas bâti une seule prison. Nous avons seulement réhabilité des établissements déjà existants, souvent hérités de la période coloniale », a-t-elle fait savoir.

Poursuivant, la désormais Garde des Sceaux s’est indignée de la façon dont les détenus vivent dans ce haut lieu détention qui, selon elle, ne doit accueillir que 800 détenus au lieu des 3700 qui y sont actuellement.

Une situation qu’elle compte bien changer avec une batterie de mesures d’urgence telles que l’accélération des procédures judiciaires, la promotion des peines alternatives à l’incarcération et l’achèvement de nouveaux établissements pénitentiaires.

Yassine Fall promet, ainsi, de « mettre en œuvre des solutions concrètes pour que la prison redevienne un lieu de réinsertion, pas une condamnation à la promiscuité et à l’indignité ».

Par ailleurs, la ministre de la justice met en garde les auteurs de crimes de sang, de torture et de détournement de deniers en indiquant que la justice restera ferme sur ces questions. « Les crimes de sang, les atteintes graves à l’intégrité physique ou à la vie ainsi que les actes de prévarications sur les deniers publics ne sauraient bénéficier d’aucune indulgence», a-t-elle assuré.

EL HADJI MODY DIOP