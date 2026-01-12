Destruction de biens appartenant à l’Etat : Le verdict est tombé pour Mbaye Ndiaye

Le tribunal correctionnel de Dakar a rendu son délibéré dans l’affaire opposant l’ex-ministre Mbaye Ndiaye à la Société nationale de gestion et d’exploitation du patrimoine bâti de l’État (Sogepa).

Poursuivi pour destruction de biens appartenant à l’État, l’ancien ministre a bénéficié d’un renvoi des fins de la poursuite (relaxe pénale), rapporte Les Échos. Toutefois, le juge a retenu à son encontre une faute civile liée aux dégradations constatées dans son ancien logement de fonction. En conséquence, Mbaye Ndiaye a été condamné à verser 20 millions de francs CFA à titre de dommages et intérêts à la Sogepa, alors que cette dernière, représentée par Me Ndoumbé Wane, réclamait initialement 43 millions.

L’affaire portait sur l’état d’un logement de fonction occupé par Mbaye Ndiaye pendant douze ans, de 2012 à 2024, et restitué après la chute du régime précédent. Lors de la reprise des lieux, la Sogepa avait relevé notamment l’absence de portes et de fenêtres, ainsi que diverses dégradations.