Destruction d’infrastructures scolaires par des élèves : Le ministère de l’éducation prend des mesures drastiques

Le ministère de l’éducation nationale a publié un communiqué, ce mercredi, pour dénoncer les actes de violence et de destruction d’infrastructures scolaires commis par des groupes d’élèves dans certains collèges de l’Inspection de l’éducation et de la formation de Dakar-Plateau.

Selon le ministère, ces actes qui perturbent les enseignements-apprentissages et causent des dégâts sur les infrastructures scolaires seront sévèrement sanctionnés. Dans cet optique, Moustapha Guirassy annonce que tout élève pris en flagrant délit de destruction d’infrastructures scolaires ou de perturbation des enseignements sera immédiatement traduit devant la justice et pourra faire face à des sanctions administratives allant jusqu’à l’exclusion définitive de l’établissement ou la radiation sur les listes de candidats aux examens.

De même, les parents des élèves concernés seront également mis face à leurs responsabilités, d’après le communiqué.

Par ailleurs, le ministère appelle la communauté éducative à une vigilance accrue et exhorte les autorités administratives à renforcer leur appui pour la sécurisation de l’espace scolaire. À cet effet, des dispositifs de surveillance renforcés, incluant le déploiement d’éléments des forces de l’ordre, seront mis en place pour prévenir tout acte de violence et appréhender les fauteurs de troubles.

Publié par EL HADJI MODY DIOP