Un premier cas de Mpox (variole du singe) détecté à Dakar

Le vendredi 22 août 2025, le Ministère de la Santé et de l’Action sociale (MSAS) a été informé de la confirmation d’un cas de Mpox, communément appelée variole du singe. Il s’agit d’un ressortissant étranger entré au Sénégal le 19 août 2025. Présentant des signes évocateurs de la maladie, il a été admis au Service des Maladies Infectieuses de l’Hôpital de Fann le 21 août 2025, où un prélèvement a été réalisé. Ce dernier est revenu positif le 22 août 2025.

Selon le communiqué du ministère de la Santé et de l’Action sociale, l’état clinique du patient est stable. Il est actuellement placé en isolement et bénéficie d’une prise en charge conforme aux protocoles sanitaires en vigueur. Le MSAS a immédiatement mis en œuvre l’ensemble des mesures nécessaires pour prévenir toute propagation de la maladie. Le Ministère invite la population à faire preuve de sérénité, à suivre les conseils des agents de santé, et à se rapprocher de la structure sanitaire la plus proche en cas d’apparition de signes.

NGOYA NDIAYE