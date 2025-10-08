Uploader By Gse7en
Dette cachée : Macky Sall mobilise sa défense contre Sonko et…

8 octobre 2025 Actualité

L’ancien Président Macky Sall a lancé une offensive juridique pour contester les accusations de falsification de la dette publique, qu’il juge infondées, et défendre son bilan. Selon L’Observateur, qui donne l’information, il a mandaté des cabinets d’avocats internationaux (coordonnés par Me Pierre-Olivier Sur) et des experts financiers pour réclamer l’accès aux documents clés.

La même source précise que cette démarche s’est concrétisée ce mardi 7 octobre par l’envoi de deux courriers officiels au ministre des Finances, Cheikh Diba, et au Président de la Cour des comptes, Mamadou Faye. Macky Sall y réclame expressément le rapport de l’Inspection générale des finances (IGF), document qui a servi de base à l’audit de la Cour des comptes sur les finances publiques (période 2019-2024).

Repris par le quotidien du Groupe futurs médias, l’ancien chef de l’État sénégalais motive sa requête en soulignant que le rapport de l’IGF n’a été « ni publié ni communiqué » aux responsables de l’ancien régime, ce qui a empêché tout « débat contradictoire » et toute confrontation des points de vue.


Il demande également à la Cour des comptes de certifier la régularité de la procédure d’audit et d’assurer la transparence du processus d’examen des finances sous son magistère.

