Deux soldats sénégalais tués en Casamance

Lors d’une opération de sécurisation au sud de Bwiam en Gambie, hier lundi vers 10 heures, une patrouille militaire a essayé des coups de feu tirés par des éléments supposés appartenir au Mfdc, d’un volume estimé à deux groupes de combat, à bord du camion transportant du bois. Deux soldats ont été tués. Il s’agit d’un sous-officier et d’un militaire du rang mortellement atteints lors de ces échanges de tirs. Après une poursuite et une riposte énergique de nos hommes, un rebelle armé d’un fusil kalachnikov a été tué et deux autres faits prisonniers. Des renforts ont été acheminés sur la zone pour la sécuriser. Un rebelle a été également abattu.

