Développement du secteur Industriel : Le Président Diomaye lance la zone industrielle de Bargny-Sendou

Le Président de la République a inauguré, ce mardi à Sendou, lancé, ce mardi, la zone industrielle de Bargny-Sendou, une initiative d’envergure portée par le secteur privé sur 276 hectares. Il était dans la zone pour inaugurer la nouvelle raffinerie implantée par l’entreprise MAVAMAR Industries.

Cette zone industrielle a pour objectif de renforcer la dynamique nationale d’industrialisation et de transformation locale, avec un impact attendu sur la structuration des filières agricoles, la création de milliers d’emplois et le développement économique des territoires.

Dans son discours inaugural, Bassirou Diomaye Faye a réaffirme l’engagement de l’État à accompagner l’investissement productif, à créer un environnement attractif et sécurisé pour les entreprises et à consolider une économie plus souveraine, plus compétitive et plus inclusive, conformément à l’Agenda national de Transformation Sénégal 2050.

Publié par EL HADJI MODY DIOP

elmodiop2014@gmail.com