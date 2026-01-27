Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-134-generic #145-Ubuntu SMP Wed Feb 12 20:08:39 UTC 2025 x86_64
1769545382951

Développement du secteur Industriel : Le Président Diomaye lance la zone industrielle de Bargny-Sendou

27 janvier 2026 Actualité

Le Président de la République a inauguré, ce mardi à Sendou,  lancé, ce mardi, la zone industrielle de Bargny-Sendou, une initiative d’envergure portée par le secteur privé sur 276 hectares. Il était dans la zone pour inaugurer la nouvelle raffinerie implantée par l’entreprise MAVAMAR Industries.

Cette zone industrielle a pour objectif de renforcer la dynamique nationale d’industrialisation et de transformation locale, avec un impact attendu sur la structuration des filières agricoles, la création de milliers d’emplois et le développement économique des territoires.

Dans son discours inaugural, Bassirou Diomaye Faye a réaffirme l’engagement de l’État à accompagner l’investissement productif, à créer un environnement attractif et sécurisé pour les entreprises et à consolider une économie plus souveraine, plus compétitive et plus inclusive, conformément à l’Agenda national de Transformation Sénégal 2050.

Publié par EL HADJI MODY DIOP


elmodiop2014@gmail.com

Tags

Vérifier aussi

1769528448195

Coopération Maroc-sénégal : Ousmane Sonko fixe la signature de 170 accords comme objectif

Le Premier ministre Ousmane Sonko, a annoncé que le Sénégal et le Maroc ambitionnent de …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2026, All Rights Reserved