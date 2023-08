Ivan Rakitic, Diafra Sakho during the friendly match between Croatia and Senegal on June 08th, 2018. Photo: Davor Javorovic / Pixsell / Icon Sport

Diafra Sakho met fin a sa carrière C’est dans l’émission Galaxy Sport de la RTS que Diafra Sakho a annoncé la nouvelle. Le joueur âgé de 33 ans a décidé de mettre un terme à sa carrière en raisons de ses blessures récurrentes. « Il me reste encore une année de contrat avec Nancy Lorraine, mais j’ai décidé de mettre un terme à ma carrière parce que j’ai eu beaucoup de pépins physiques et de blessures. Je dois même en discuter avec mon club. Ma blessure au dos me fait beaucoup souffrir. Peut-être que les autres ne le voient pas, mais moi je souffre énormément. Je n’ai pas envie de prendre l’argent des clubs et de rester 6 mois sans jouer. Cela n’est pas motivant. C’est pourquoi j’ai pris la décision d’arrêter » a déclaré l’attaquant passé par Génération Foot, Metz, West Ham ou encore Rennes. Rappelons que sous le maillot de l’équipe nationale du Sénégal, Diafra Sakho totalise 13 sélections pour 3 buts marqués. Wiwsport J’aime ça : J’aime chargement… Partager Facebook

Twitter

LinkedIn