Dialogue National: Gage d’une stabilité sociale.

Le Mouvement JEUNESSE POUR MACKY HORIZON 2029 félicite son Excellence le Président Macky Sall pour l’appel au dialogue lancé aux acteurs politiques. Nous félicitons également Monsieur Khalifa Sall et l’ensemble des membres de la coalition TAKHAWOU SÉNÉGAL d’avoir accepté de répondre à la main tendue par son Excellence Macky Sall pour instaurer le dialogue en vue d’installer la paix et la cohésion sociale.

Le mouvement appelle les autres partis politiques à faire de même et à avoir cette posture républicaine. Par ailleurs, le mouvement J.P.M HORIZON 2029 condamne fermement l’attitude réfractaire et réticente de certains membres de l’opposition qui refusent de répondre au Président de la république. Une attitude de refus ne mènera à rien face à cette recrudescence de la violence, à la propagation du terrorisme qui si l’on y prend pas garde impactera à coup sûr le pays.

Comme d’autres autorités politiques du pays, Matar Thioune pense que tout le monde doit accepter de répondre au dialogue national que le président Macky Sall entend mener avec les forces vives de la nation. Selon lui, toute personne qui se considère comme un vrai Sénégalais, comme un vrai Patriotes doit prendre au sérieux cet appel tout en considérant que l’intérêt du Sénégal doit être au dessus de toute connivence politique. « Si le président de la République les invitent à dialoguer sur les enjeux du pays dans un contexte politique et social difficile, Matar Thioune partage le meme avis que son compatriotes senegalais Cheikh Abdou Bara Dolly qui pense que ces derniers doivent répondre favorablement.

Des lors, la nécessité de promouvoir la stabilité sociale incombe à tout citoyen et le Président Macky Sall en est bien conscient. Cependant, le mouvement souhaite un dialogue constructif et productif à l’issue duquel tous les acteurs s’accorderont autour de l’essentiel, des décisions majeures y découleront dans le but d’assurer à chacun l’égalité des chances, des conditions à l’accès aux droits fondamentaux et au bien-être gage d’un développement économique fécond.

Le dialogue véritable suppose la reconnaissance de l’autre à la fois dans son identité et dans son altérité et le dialogue paraît en lui-même constituer une renonciation à l’agressivité.

MATAR THIOUNE,

Président du MOUVEMENT JEUNESSE POUR MACKY HORIZON 2029 ( J.P.M HORIZON 2029 )