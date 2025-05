Dialogue national : Bokk Gueum Gueum annonce sa participation

Partager Facebook

Dans un communiqué rendu public, ce samedi, le parti Bokk Gueum Gueum a annoncé sa participation au dialogue national initié par le chef de l’État. La présidente du parti Fatou Coulibaly et ses camarades indiquent avoir soumis des propositions détaillées portant, entre autres, sur la clarification des objectifs, l’élargissement des thématiques etc et disent saluer, dans la foulée, la démarche du régime en place visant à renforcer la démocratie et à stabiliser les institutions.

Voici le communiqué officiel du parti

Le parti Bokk Gueum Gueum a le plaisir d’annoncer sa participation active au Dialogue national sur le système politique, initié par le Président de la République. Nous saluons cette démarche cruciale pour le renforcement de la démocratie sénégalaise et la stabilité institutionnelle.

Nous avons soumis des propositions détaillées visant à enrichir les discussions, notamment sur la clarification des objectifs, l’élargissement des thématiques (décentralisation, transparence, diaspora), et le renforcement de la représentativité de la société civile. Nous insistons également sur la transparence du processus et la mise en œuvre effective des recommandations.

Le parti Bokk Gueum Gueum est convaincu que sa contribution fera de ce Dialogue national un succès pour l’avenir du Sénégal.

Fatou Coulibaly

Présidente du parti

Bokk Gueum Gueum