Dialogue national : Le SEP de Bby félicite Macky et toutes les vives de la nation

Le succès éclatant du Dialogue National est, sans conteste, la meilleure réponse aux discours haineux présentant le Sénégal comme un pays en proie au chaos et à la tyrannie. Il apporte ainsi un démenti cinglant et définitif aux entreprises de diabolisation du Sénégal et de son Président.

La Coalition Bennoo Bokk Yaakaar salue la tenue de ce dialogue, à l’initiative du Président Macky SALL, qui a vu la participation de toutes les forces vives de la nation. Pendant dix (10) jours, les partis politiques, les organisations de la société civile, les syndicats, les chefs religieux et coutumiers du pays, en somme l’essentiel des forces vives de la nation, se sont retrouvés pour parler du Sénégal et de son avenir.

Tous les sujets d’enjeux essentiels ont été abordés.

À l’issue de ce dialogue, les différentes Commissions (Économique, paix et sécurité, Environnement, ressources naturelles, Politique, jeunesse, sports et culture) ont trouvé des accords et formulé des recommandations essentielles pour l’avenir du Sénégal. C’est pourquoi, la coalition Bennoo Bokk Yaakaar lance un appel pressant à toutes les forces vives de la nation pour une mobilisation soutenue pour accompagner la mise en œuvre des recommandations.

Nous nous félicitons tout particulièrement de la tenue de cet exercice si particulier à notre modèle démocratique et républicain qui privilégie la concertation pour régler les différends politiques et s’accorder sur les priorités nationales.

Fait à Dakar le 25 juin 2023

Le SEP BBY